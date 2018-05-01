Kocaelisporlu futbolcular sahaya "Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda" yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise "Elvada iki gözüm" ve "Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak" yazılı pankartlar açıldı.

Taraftarlar, kale filelerinden bir parça, köşe bayrakları ve koltukları söküp aldı.