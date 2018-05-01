Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda"

Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumdan hatıra kapma yarışına girdi.

01 Mayıs 2018 Salı 15:49
"Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda"

Kocaelisporlu futbolcular sahaya "Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda" yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise "Elvada iki gözüm" ve "Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak" yazılı pankartlar açıldı.

Taraftarlar, kale filelerinden bir parça, köşe bayrakları ve koltukları söküp aldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:49
  1. Kocaeli
  2. İzmit İsmetpaşa Stadı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan İsrail'e sert tepki: Yalancı çoban
    1. İran'dan İsrail'e sert tepki: Yalancı..
    2. Yaya geçidinde ilginç uygulama!
    3. Eyüp Sultan’da Berat coşkusu
    4. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver..
    5. Yabancı dil öğrenmenin şartı
    6. Yıldırım çobanı yaraladı, 64 koyunu tele
    7. "Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda"
    8. Beşiktaş'ta kritik toplantı!
    9. Temel Reis'e kötü haber: Seçim..
    10. Unutkanlık neden olur? Unutkanlığın..
    11. Arnavutluk'tan yeni 'Türkiye' mesajı!
    12. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: 2018..
    13. Apple'ı çifte patent davası
    14. Bakan Sarıeroğlu'ndan önemli..
    15. At kızı hem üstünden attı hem..
    16. Trabzon'da 4 kadın, kamyonlardan tuğla..
    17. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal..
    18. Hollanda'nın kahraman Türk'ü!
    19. Yunanistan'da 1 Mayıs'ta hükümet..
    20. "Yeni paket devletle milleti..
    SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek vereceğim'
    SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek vereceğim'
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!