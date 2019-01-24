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Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı son dakika kim oldu?

Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde 3 adaydan hiç biri gerekli çoğunluğun oyunu alamadı. İkinci tur oylama saat 14.00’da yapılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17.04.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10.02.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmişti.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:51
Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı son dakika kim oldu?

Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde 3 adaydan hiç biri gerekli çoğunluğun oyunu alamadı. İkinci tur oylama saat 14.00’da yapılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan, 10 Şubat 2015’te yapılan seçim sonucunda, emekliliğe ayrılan Haşim Kılıç’ın yerine başkan seçilmişti. Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle AYM’de başkanlık seçimi yapılacak.

AYM başkan adayları kimler?

AYM, seçimlerde 3 adayın yarışacağı ifade ediliyor. Bu isimler Başkan Zühtü Arslan, Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ve Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Kadir Özkayada başkanlık için yarışacak. 

Anayasa Mahkemesi seçimleri nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.)

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.)

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:51
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