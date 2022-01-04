Analı kızlı tarifi. Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?
Adana'ya ait ama Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerindeki mutfaklarında da pişiyor.
İşte analı kızlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Analı kızlı çorbası tarifi
Yapımı için malzemeler
- Köftelerin dış katmanı için:
- 1,5 su bardağı ince bulgur
- 1 adet yumurta
- Tuz
- 3 yemek kaşığı un
- Ilık su
İçi için:
- 200 gram kıyma
- 1 orta boy soğan
- Toz kırmızı biber
- Tuz
- Karabiber
Çorba için:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 200 gram haşlanmış et
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ
- Tuz
Analı kızlı tarifi nasıl yapılır?
Bulguru az miktarda ılık suyla ıslatın. Biraz yumuşayınca içine salça ve tuz ekleyin. Elinizi ıslatıp yoğurmaya başlayın. Yumuşamaya başlayınca içine yumurta ve unu da ekleyip içli köfte hamuru kıvamına gelene kadar yoğurun. Soğan ve kıymayı bir tavada kavurun. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberini de ekleyip altını kapatın ve soğuması için bir kenara alın. Bulgurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İçli köfte gibi şekillendirip içine kıymalı harçtan doldurun ve kapatın.