Anadolu'nun kalbinde dev buluşma! 160 gazeteci Kırşehir'de dijital medyanın geleceğini masaya yatırdı!

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştaylarının 12’ncisini Kırşehir’de gerçekleştirerek bir kez daha Türkiye’nin dört bir yanından gazetecileri aynı çatı altında buluşturdu. 7-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, mesleki eğitim, sektör değerlendirmeleri, kültürel tanıtım faaliyetleri ve sosyal etkinliklerle dolu dolu geçti.

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ve çok sayıda kurumun destekleriyle gerçekleştirilen programa yaklaşık 160 gazeteci katıldı. Televizyon, gazete, internet haberciliği ve medya sektörünün farklı alanlarında görev yapan gazeteciler, beş gün boyunca Kırşehir’in misafiri oldu.

Programın konaklama merkezi olan Big Termal Spa Otel ise misafirperverliğiyle dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler otelin termal havuzları, spa merkezi, sauna, tuz odası, çamur banyosu ve diğer sağlık turizmi imkanlarından faydalanma fırsatı buldu. Çalıştay süresince gazetecilerin tüm konaklama ve sosyal ihtiyaçları titizlikle karşılanırken, Kırşehir’in termal turizm potansiyeli de katılımcılara tanıtıldı.

Çalıştay Açılışına Yoğun Katılım

8 Haziran’da Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen Dijital Medya Çalıştayı, geniş bir protokol katılımıyla başladı.

Açılış konuşmalarını sırasıyla TİGAD Kırşehir Temsilcisi Fahrettin Toker, TİGAD İç Anadolu Bölge Sorumlusu Üstün Tuncer, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek gerçekleştirdi.

TİGAD Kırşehir Temsilcisi Fahrettin Toker, Kırşehir’in ahilik kültürüyle yoğrulmuş köklü geçmişine dikkat çekerek şehrin yalnızca bir Anadolu kenti olmadığını, aynı zamanda gönül insanlarının yetiştiği önemli bir medeniyet merkezi olduğunu ifade etti.

TİGAD İç Anadolu Bölge Sorumlusu Üstün Tuncer ise TİGAD’ın Türkiye genelinde düzenlediği çalıştayların gazetecilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu organizasyonların her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini söyledi.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel konuşmasında yerel medyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’a teşekkür etti. Geçgel, yerel medyanın ayakta kalabilmesi için verilen mücadelede Abdulkadir Çay’ın önemli bir rol üstlendiğini belirterek gazetecilerin kendisine büyük bir sempati duyduğunu ifade etti.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise dijital çağın yalnızca teknolojik yönünün değil ahlaki yönünün de tartışılması gerektiğini belirterek medya etiğinin önemine dikkat çekti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay konuşmasında yapay zekâ ve gazetecilik ilişkisini değerlendirdi. Yapay zekânın gazetecinin yerine geçecek bir unsur olmadığını ifade eden Çay, insan denetimi ve gazetecilik etiğinin her zaman ön planda kalacağını söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Kırşehir’in tarihî ve kültürel önemine vurgu yaparak katılımcıları kadim bir şehirde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan doğru ve güvenilir bilgiye erişimin önemine dikkat çekerken, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan dijitalleşmenin gazetecilik mesleğinde oluşturduğu dönüşümü anlattı.

Programın son açılış konuşmasını yapan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise basının şehirlerin hafızası olduğunu belirterek gazetecilerin kamu yönetimi ile vatandaş arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu ifade etti.

Dijital Medyanın Geleceği Üç Ayrı Oturumda Tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay üç ayrı oturum halinde gerçekleştirildi.

Kırşehir’in Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtıldı

Çalıştayın ardından katılımcılar Kırşehir’in kültürel ve tarihi mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

9 Haziran’da gerçekleştirilen kültür gezisinde Neşet Ertaş’ın kabri ziyaret edildi. Ardından Kırşehir Valiliği ziyaret edilerek Vali Murat Sefa Demiryürek ile bir araya gelindi.

Gazeteciler daha sonra Ahi Evran Türbesi ve Ahilik Müzesi’ni ziyaret ederek Anadolu’nun en önemli esnaf teşkilatlarından biri olan Ahilik kültürünü yakından tanıdı. Kırşehir Basın Müzesi, Zanaatkârlar Çarşısı ve Cacabey Medresesi de program kapsamında gezildi.

Kırşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen öğle yemeğinin ardından Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş heykelleri, Hamidiye Camii, Neşet Ertaş Müzesi, Kırköy ve Aşıkpaşa Türbesi ziyaret edildi.

Akşam saatlerinde düzenlenen Erbane Korosu ve Kırşehir Abdallar Topluluğu gösterileri ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaman, Japon Bahçesi ve Hacı Bektaş Ziyareti

Programın üçüncü gününde gazeteciler Kaman ilçesini ziyaret etti. Japon Bahçesi ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi gezi programının önemli durakları arasında yer aldı.

Kırşehir Valiliği ev sahipliğinde Açık Cezaevi Sosyal Tesisleri’nde verilen öğle yemeğinin ardından Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin manevi izlerini taşıyan bölgeler ziyaret edildi.

Akşam saatlerinde Big Termal Spa Otel’de düzenlenen gala gecesi ise programın en renkli bölümlerinden biri oldu. Kırşehir’in kültürel değerlerinin tanıtıldığı gala programında gazeteciler hem mesleki dayanışmayı güçlendirdi hem de Anadolu kültürünün önemli örneklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kırşehir’in Tanıtımına Büyük Katkı

Beş gün süren organizasyon boyunca yüzlerce haber, fotoğraf, video ve sosyal medya paylaşımı yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler Kırşehir’in tarihi, kültürel, turistik ve termal değerlerini kendi yayın organlarında geniş şekilde kamuoyuna duyurdu.

TİGAD’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı organizasyonlardan biri olarak değerlendirilen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi Programı, hem medya sektörüne önemli katkılar sundu hem de Kırşehir’in ulusal ölçekte tanıtımına büyük destek sağladı.

Yaklaşık 160 gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, dijital medyanın geleceğinin tartışılması ve Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Kırşehir’in tanıtılması açısından örnek bir çalışma olarak hafızalarda yerini aldı.