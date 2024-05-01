Anadolu Makine Fuarı Kayseri'de başlıyor

ANAMAK 2024 Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı yarın (2 Mayıs) Kayseri’de ‘perde’ diyecek… Dört gün sürecek ve NOBEL Expo Fuarcılık imzası taşıyacak organizasyon, makine üreticileri ile imalat sanayisi yöneticilerini bir araya getirecek. Kayseri Valisi Sn. Gökmen ÇİÇEK ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın da katılımcılara hitap edeceği fuara OSB Uluslararası Fuar Merkezi ev sahipliği yapacak. Görücüye çıkacak 400’ün üzerinde makine, 28 ülkeden satın alma heyetleri tarafından incelenecek.

Türkiye’nin köklü ahşap ve metal işleme makineleri üreticileri, yarın (2 Mayıs) başlayacak ANAMAK 2024 Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı ile Kayseri’de ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sunacak. NOBEL Expo Fuarcılık’ın uluslararası vizyon ve tecrübesinin imzasını taşıyacak organizasyon, 4 gün sürecek ve 5 Mayıs’ta son bulacak.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nin (Ana Fuaye) ev sahipliği yapacağı fuar, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenecek.

Saat 11.00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak organizasyonda Kayseri Valisi Sn. Gökmen ÇİÇEK, Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Memduh BÜYÜKKILIÇ, Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇELİK, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer GÜLSOY, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet YALÇIN katılımcılara hitap edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar, 20.000 m² alanda gerçekleşecek ve 80’in üzerinde üreticinin 400’den fazla yeni teknoloji ürünü makineleri görücüye çıkacak.

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B2B Alım Heyeti Programı kapsamında 28 ülkeden gelen satın almacıların ağırlanacağı fuarda ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan ve Rusya gibi Türkiye'nin en çok makine ihracatı yaptığı gelişmiş ülkelerden alıcılar da yer alacak. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman ve Ürdün’den gelecek satın almacılar da fuarda inceleme ve satın alma yapacak.

Organizasyonda mobilya, kapı pencere, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, yedek parça ve savunma sanayi başta olmak üzere 30’dan fazla sektörde kullanılan metal ve ahşap işleme makineleri sergilenecek. Bu önemli fuarı ayrıca Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’na bağlı Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sivas ve Mersin illerindeki odaların üyeleri de ziyaret edecek.