Olaylar karşısında aşırı tepki verenler, sinirli bir yapıya sahip olanlar sık sık internette buna yol açan sebepleri araştırıyor. Bu araştırma sırasında kişilerin karşısında ‘Amigdala’ ifadesi çıkıyor. Peki, amigdala nedir?

Amigdala nedir? Amigdala nelere yol açar?

Amigdala beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu badem şeklindeki beyin bölümü. Amigdala terimi ilk olarak 1822'de Karl Friedrich Burdach tarafından kullanılmıştır. Amigdala adı, yapının badem benzeri şekli nedeniyle "badem" anlamına gelen Yunanca amigdale kelimesinden türemiştir. Duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasındaki birincil role sahip bölge. Limbik sistemin bir parçasıdır. Başta korku olmak üzere, duyguların denetiminden sorumlu olan amigdala; sempatik sinir sisteminin aktivasyonu için hipotalamusa, refleksleri artırmak için talamik retiküler nükleusa, yüzde korku ifadesinin oluşması için fasial ve trigeminal sinir nükleuslarına uyarır. Ayrıca dopamin, noradrenalin ve adrenalin salgılanması için ventral tegmental bölge, locus coeruleus ve laterodorsal tegmental nucleusa da çeşitli uyaranlar yollar.

Uzmanlar kişilerin anı yaşayarak nefes egzersizleri yaparak amigdalanın küçüleceğini böylece de stres, kaygı ve öfke sorunlarının daha da azalacağını belirtiyor.