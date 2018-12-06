"Amerika ve İsrail’e bit gönderip terörü bitireceğim"
Bir sokak ropörtajında miktofon uzatılan kadının, hiç ara vermeden konuşması ve her şeyi peş peşe sıralaması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.06 Aralık 2018 Perşembe 14:53
Sokaktaki vatandaşların belirli konularda görüşlerini alan Açık Ekran Youtube kanalında, bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu. Mikrofona konuşan bir kadının, hiç ara vermeden konuşması ve her şeyi peş peşe sıralayarak "Amerika, İsrail, Fransa, Hollanda'ya bit, pire, sirke, tahta kurusu gönderip terörü bitireceğim" demesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
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