"Amerika ve İsrail’e bit gönderip terörü bitireceğim"

Sokaktaki vatandaşların belirli konularda görüşlerini alan Açık Ekran Youtube kanalında, bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu. Mikrofona konuşan bir kadının, hiç ara vermeden konuşması ve her şeyi peş peşe sıralayarak "Amerika, İsrail, Fransa, Hollanda'ya bit, pire, sirke, tahta kurusu gönderip terörü bitireceğim" demesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.