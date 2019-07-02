Amed Sportif Faaliyetler’in transfer komitesi belli oldu TFF 2.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni yönetim, transfer komitesini belirledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, transfer komitesinin oluşturulduğu duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:

“2. Olağan Genel Kurul sonucu oluşan yeni yönetim kurulumuz transfer çalışmalarını, sağlıklı ve kapsayıcı bir şekilde yürütebilmek amacıyla transfer komitesini oluşturmuştur. Tüm transfer çalışmalarımız, transfer komitemizde yer alan kulüp başkanımız Metin Kılavuz, As başkan Baran Durmaz ile yöneticilerimizden Cemal Doğrul, Nedim Şimşek, Bülent Oğuz, Selahattin Yıldırım, Ekrem Yeşil, Eser Sönmez ve Osman Ocaklık tarafından yürütülecektir. Transferle ilgili çalışmalarımız somutlaştıkça kamuoyumuz ile paylaşılacaktır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.