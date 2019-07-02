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Amed Sportif Faaliyetler’de ilk hedef borçlar

TFF 2.

02 Temmuz 2019 Salı 13:17
Amed Sportif Faaliyetler’de ilk hedef borçlar

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Metin Kılavuz başkanlığındaki yeni yönetim yapacağı çalışmalarla kulübün borçlarını bitirmeyi ve şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı planlıyor.


Amed Sportif Faaliyetler’de önceki gün gerçekleşen kongrede kulübün borcu 5 milyon lira olarak açıklandı. Bu borcun büyük kısmı geçen yönetimden kalma futbolcu alacakları, personel maaşları, kadın futbol takımının alacakları ve esnafa olan borçlardan oluşuyor. Kulübün yaklaşık 2 milyon liralık vergi ve SGK borçları da olduğu belirtildi. Yeni yönetim iki önemli hedef belirledi. Bir yandan kulübün borçlarını bitirmek isteyen yönetim, diğer yandan da şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak istiyor.



“Desteklerle beraber bu işi başaracağız”


İşlerinin kolay olmadığını belirten başkan Metin Kılavuz, tüm camianın ve kent bileşenlerinin desteğiyle bu işin üstesinden geleceklerini söyledi. Belediye başkanları ve sivil toplum örgütlerinin maddi konularda tam destek sözü verdiği Amedspor’da Başkan Kılavuz, “Zorlu bir süreçten geçerek kulübü bu aşamaya kadar getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bizim işimiz de kolay olmayacak. Ancak biz tüm camiamızın ve kent bileşenlerinin desteğini alarak bu süreci Amedspor’un lehine çevireceğimize inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:17
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