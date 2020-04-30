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Aktüel

Ambulans uçak koronavirüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:56:01 -
Ambulans uçak koronavirüs şüphesi bulunan genç kız için havalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi gösteren 17 yaşındaki Emel Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Kovid-19 belirtileri görülmeye başlandı.

Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verdi.

Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekiplerince havaalanına getirilen Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.




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