  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Amazon Originals içerikleri, ödüllü film ve diziler Prime Video’da
Ekonomi

Amazon Originals içerikleri, ödüllü film ve diziler Prime Video’da

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:59:59 -
Amazon Originals içerikleri, ödüllü film ve diziler Prime Video’da

İSTANBUL(AA) - Amazon’un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de hizmete girmesiyle birlikte, Amazon Prime üyeleri artık Prime Video’daki binlerce dizi, film ve Amazon Originals içeriğine erişim sağlayabiliyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Originals filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, Prime Video hizmetine primevideo.com veya akıllı telefon, tablet ve seçili akıllı TV’lerden Prime Video uygulamasıyla erişim sağlayabiliyor.

Ayda sadece 7,90 TL'ye üye olunabilen Amazon Prime ile Prime Video’nun yanı sıra bedava ve ücretsiz kargo, her ay Prime video ile ücretsiz oyunlar, oyun içerikleri ve bir Twitch yayıncı fırsatına abonelik ve hem Prime Day hem de yılın geri kalan sürecinde üyelere özel indirimler, Amazon Prime üyelerinin beğenisine sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!

HDP'li Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulundu. Paylan Tür..
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay