Amasya'da Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 86 ve 30 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Emine Duran (86) ve Hayriye Kartal'in (30), bir süre önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Duran ve Kartal, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Taburcu edilen hastaların 14 gün daha evlerinde kendilerini izole edecekleri belirtildi.