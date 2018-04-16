Alvaro Negredo hayal kırıklığı! Sadece Holosko...

Beşiktaş'ın gol umudu Negredo son 10 sezonda sadece Holosko’yu geçebildi. Siyah-Beyazlı takımda 2008-09 sezonundan bu yana golcüler arasında yapılan değerlendirmede İspanyol futbolcu gerilerde kaldı. 4 milyon 350 bin euroluk maaş ile Pepe’den sonra en çok kazanan ikinci Kartal olan Negredo, performans olarak bunun karşılığını veremedi.

HOLOSKO 12 GOL ATABİLDİ

Lig, kupa ve Avrupa’da 40 resmi maça çıkan Negredo rakip fileleri 14 kez havalandırabildi. Böylece 32 yaşındaki futbolcunun attığı her gol 310 bin euroya (Yaklaşık 1 milyon 570 bin Türk Lirası) geldi. Kartal’ın son 5 yılına bakıldığında Negredo en başarısız santrfor oldu. Tecrübeli oyuncu son 10 sezonda ise sadece 34 maçta 12 golü bulunan Filip Holosko’dan daha iyi bir performans ortaya koydu.