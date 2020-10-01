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Ekonomi Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:51:15 -
Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 468 bin 500 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 473 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 485 milyon 42 bin 924,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 505 milyon 188 bin 951,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese Şirketi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 472.000,001.883,75
En Düşük 468.500,001.890,00
En Yüksek473.000,001.899,80
Kapanış473.000,001.899,80
Ağırlıklı Ortalama 470.237,091.897,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)485.042.924,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.047,86
Toplam İşlem Adedi37


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