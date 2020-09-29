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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Global Wealth’dan flaş altın tahmini
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Global Wealth’dan flaş altın tahmini

Amerikalı ünlü yatırım firması UBS Global Wealht Management firması altın hakkında flaş bir yorumda bulundu. Altın alacakları uyaran şirket ons fiyatının yıl sonuna kadar 2000 dolar seviyesine ulaşacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:12:00 -
Altını olanlar dikkat! Global Wealth’dan flaş altın tahmini

USB Global Wealth Management’ın bölgesel baş yatırımcısı yaptığı açıklama ile altın tahmini için yatırımcıları ilgilendiren bir tahminde bulundu. Baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, CNBC-E için değerlendirmede bulundu.

Altın alma zamanı

 UBS Global Wealht Management firmasının baş yatırım yetkilisinin yaptığı değerlendirme de altın alma zamanı olduğunu savundu.

Kelvin Tay, “Altını beğeniyoruz, çünkü altın fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons seviyesine ulaşması büyük olasılık” diye ifade eden Tay, altının ABD seçimleri ve COVID-19 salgınında istenmeyen gelişmelere karşı iyi bir hedge imkânı sunduğunu da açıkladı.

Altın fiyatlarında yaşanan zayıflığın yatırımcılara piyasaya girmeleri için çok iyi bir noktayı temsil ettiğini de iddia etti.

Şu anda altın ons fiyatı 1878,18 dolar seviyelerindeyken 0,17’lik bir kayıpla güne başladı.

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