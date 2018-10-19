Altında düşüş yaşandı

Altın ve döviz fiyatlarının rekorlar kırdığı zamandan bu zamana kadar olan kısımdaki ekonomik durumu değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandığını ifade ederek açıklamalarda bulundu.



“Brunson serbest kaldı, altın fiyatları düştü”



İç ve dış siyasetin yumuşamasıyla birlikte altın ve döviz fiyatlarında düşüş yaşandığının altını çizen Başkan Özman, “Geçtiğimiz Ağustos ayının ortalarında dolar, euro ve altın Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarak tüm zamanların en yüksek rakamlarına çıkmıştı. Bu artışın sebepleri ve ABD ile girilen ekonomik savaştı. Ağustos ayında dolar 7,19 liraya altının gramı ise 272 liraya yükselmişti. Bu sürecin ardından Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir dizi önlemler alındı. Bu önlemler ilk alındığında işe yaramaz gözükse de daha sonra alınan tedbirler ile sürekli hale gelen fiyatların yükselişi düşmeye başladı. ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest kalması ve iyimser havanın tekrar ekonominin üstüne çökmesiyle fiyatlar daha da aşağıya geldi. Bugün itibariyle baktığımızda şu anda temmuz ayından itibaren yaşanan en düşük fiyatları görüyoruz. Şu anda dolar 5,5 liraya, euro 6,40 liraya, altının gramı ise 220 liraya kadar düştü. Ağustos ayında dolar 7 liranın üstündeyken bugün euro 6,40 liradan işlem görüyor. Buna bağlı olarak altın da düşmeye başladı” dedi.



“Altının gramı 52 lira düştü”



Yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında büyük oranda bir düşüş yaşandığını vurgulayan Özman, şunları söyledi: “Altın ağustos ayında döviz fiyatları fırladığında 272 lira gibi rekor bir seviyeye yükselmişti. Bugün ise altın 220 liradan alıcı bekliyor. Çeyrek altın fiyatları ağustosta normalden daha fazla artmıştı. Çünkü darphane arzı karşılayamıyordu. O dönemde 500 liraya bile çeyrek altın satıldı. Bugün ise çeyrek altının fiyatı 355 liraya geriledi. Çeyrek altında 150 liraya yakın bir fiyat söz konusu oldu. Altındaki bu fiyat düşüşü tamamen iç piyasa sayesinde düştü. Dünya piyasasında altının ONS'u artmasına rağmen Türkiye'de fiyatlar bu kadar düşüş yaşadı. Fiyatlarda dalgalanmalar devam ediyor. Piyasa güveni tamamen tesis edildiğinde fiyatlardaki dalgalanmalar da son bulacak. Yazın düğün yapacaklar için en iyi zaman kış aylarıdır. Altın fiyatları 210 lira civarına geldiğinde alınması daha doğru olur. Bu zamanki fiyatlardan alınan altınlar da zarar ettirmez ama sabırlı olup altının 210 lira civarına gerilemesini bekleyenlerden daha karlı çıkarlar.” Bugün itibariyle 24 ayar altının gramı 220 lira, çeyrek altın 355, yarım altın 708 ve tam altın bin 465 liradan alıcı arıyor.