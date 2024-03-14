  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'e bir şok daha! Siyonist rejimin isteği reddedildi

Milli Muharip Uçak Kaan havalanınca yeni rakibini alelacele piyasaya çıkardılar! Herkes şaşkın

İBB'den rezilliğe ilişkin açıklama! Sen ne yapacaksın Ekrem, bilet paralarını mı toplayacaksın?

Halk TV ekranlarında yıllar önce ramazan ayında yapılan büyük ayıbı itiraf ettiler

Linyit madeni sahası kararı geri alındı

Ünlü petrol mühendisi Türkiye'ye gizli saklı kalan doğalgaz rezervlerinin yerini söyledi: Orası kazılmalı

Blinken'dan akla ziyan açıklamalar

'Dolar düşecek, doları olan bitecek' diyordu! Necmettin Batırel'den dolar için 44 lira açıklaması geldi

Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi paylaştı! "Türk Havacılığının Altın Çağı"

Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!
Ekonomi Altında dudak uçuklatan fiyatı verdiler! JP Morgan'dan altın tahmini
Ekonomi

Altında dudak uçuklatan fiyatı verdiler! JP Morgan'dan altın tahmini

Yeniakit Publisher
2024-03-14 09:24:00 -
Altında dudak uçuklatan fiyatı verdiler! JP Morgan'dan altın tahmini

ABD'li JP Morgan, ons altın fiyatının bu yıl 2500 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

ABD'li JP Morgan, ons altın fiyatının bu yıl 2500 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

JP Morgan Küresel Emria Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre ons altın bu yıl 2500 doları aşabilir.

Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 195,15 dolara ulaşmasının ardından "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23