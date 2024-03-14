Altında dudak uçuklatan fiyatı verdiler! JP Morgan'dan altın tahmini

ABD'li JP Morgan, ons altın fiyatının bu yıl 2500 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

JP Morgan Küresel Emria Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre ons altın bu yıl 2500 doları aşabilir.

Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 195,15 dolara ulaşmasının ardından "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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