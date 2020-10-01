Altında bu detaya dikkat! Dolandırılabilirsiniz

Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken ortaya çıkan belirsizlik yatırımcıların ve vatandaşların temkinli davranmasına neden oluyor.

Altına yönelik talep her şeye rağmen artarken uzman isimleren dikkat çeken bir uyarı geldi.

Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi’ne kuyumculuk eğitmenliği yapan Murat Eren, bazı kötü niyetli kişilerin altınlara kulp takarken altını kesiklerini ve yerine bakır ve bronz taktıklarını söyledi.

Eren, son dönemde altın ve gümüşe büyük yatırımlar olduğunu söyleyerek, ‘Vatandaşlar son dönemde altın ve gümüşe oldukça yatırım yapıyor. Art niyetli bazı insanlar, talebi fırsata çevirip altınlara kulp takarken kulpun monte edileceği kısmı üçgen şekilde kesip alıyor. Buraya bronz, bakır, pirinç kulplar takıyorlar’ dedi.