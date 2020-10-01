  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altında bu detaya dikkat! Dolandırılabilirsiniz
Ekonomi

Altında bu detaya dikkat! Dolandırılabilirsiniz

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken bazı art niyetli kuyumcuların kirli bir oyunu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:13:00 - 2020-10-01 15:21:48
Altında bu detaya dikkat! Dolandırılabilirsiniz

Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken  ortaya çıkan belirsizlik yatırımcıların ve vatandaşların temkinli davranmasına neden oluyor.

Altına yönelik talep her şeye rağmen artarken uzman isimleren dikkat çeken bir uyarı geldi.

Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi’ne kuyumculuk eğitmenliği yapan Murat Eren, bazı kötü niyetli kişilerin altınlara kulp takarken altını kesiklerini ve yerine bakır ve bronz taktıklarını söyledi.

Eren, son dönemde altın ve gümüşe büyük yatırımlar olduğunu söyleyerek, ‘Vatandaşlar son dönemde altın ve gümüşe oldukça yatırım yapıyor. Art niyetli bazı insanlar, talebi fırsata çevirip altınlara kulp takarken kulpun monte edileceği kısmı üçgen şekilde kesip alıyor. Buraya bronz, bakır, pirinç kulplar takıyorlar’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı
Gündem

Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı

Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan'ın Rusya ile yapmış olduğu askeri..
FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'
Gündem

FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'

TSK'ya sızan rütbeli FETÖ'cülere yönelik soruşturma çerçevesinde dava açılan 8 sanık hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'cü olmayan subay v..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay