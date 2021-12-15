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Ekonomi Altın ve dolardan yeni rekor!
Ekonomi

Altın ve dolardan yeni rekor!

ABD Merkez Bankası FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken altın ve dolar kurundan yeni rekorlar geldi. Gram altın 842 TL'yi görürken, dolar ise 14.79 TL seviyesine kadar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:23:00 -
Altın ve dolardan yeni rekor!

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 4 milyar doları aştığı hesaplanan dört doğrudan müdahalesi ardından 14 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün Kasım ayına ilişkin bütçe verileri takip edilirken kapanış ardından ABD Merkez Bankası (Fed) kararı yön belirleyici olarak izlenecek. Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak PPK toplantısı ise bu hafta takip edilecek diğer bir yön belirleyici gelişme.

Dolar ve altında yeni rekor

Dolar/TL, kritik faiz kararları öncesinde yükselişine ve yeni zirvelerine devam ediyor. Dolar/TL, 14,79 TL'nin üzerine çıkarak tarihi zirvesini güncellerken euro/TL'de 16,66 ile rekor kırdı.

Dolardaki yükselişle beraber Gram altın da rekor tazeleyerek 842 TL'ye yükseldi.

FED'in kararı beklenecek

Küresel piyasalarda Omikron varyantının ekonomiye olabilecek etkileri ve Fed'in yarın sona erecek olan iki günlük toplantısında para politikasında sıkılaşmaya gitmesi ihtimali risk iştahını azalttı. Fed'in bugün tahvil alımlarını daha erken durduracağını açıklaması, faiz oranlarını artırmaya başlayacağına işaret etmesi ve muhtemelen diğer başlıca merkez bankaları üzerinde de bu yönde baskı yaratması bekleniyor.

Omikron varyantının yayılma hızı, Fed'i para politikasında daha gevşek davranmaya yönlendirebilecek bir zorluk olarak görülse de, son zamanlarda yetkililerin salgın hastalıktan ziyade enflasyonun kalıcılığı konusunda endişelerinin arttığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da bu hafta toplantı gerçekleştirecek. Başlıca merkez bankalarından üçünün de kendi para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

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