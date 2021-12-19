Altın uzmanı 2022 yılı için böyle konuştu! “Altın fiyatlamaları bıçak sırtı gidecek”

Altın ile ilgili analizlerine paylaşan Karabulut, FED faiz kararlarının altın üzerindeki etkisini anlattı.

Altında sıkışma olduğunu ifade eden Karabulut, “Altın onsta bir süredir bir sıkışmanın olduğunun görüyoruz. Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını karşıladık; Fed varlık alımlarının azaltılma hızını enflasyondaki kalıcılık beklentilerinin etkisiyle arttırırken, diğer yandan faiz artırım beklentilerinin zamanlama olarak mayıs ayına çekilmesine ve 2022 yılında ikiden ziyade üç faiz artırım yapılacağı beklentisine neden olmuştur. Benim beklentim önümüzdeki sene ilk çeyrekte faiz arttırılmasını ve üç faiz artırımı yapılması yönünde…” ifadelerini kullandı.

Karabulut, “Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında ise, enflasyona yönelik bir tedirginliği olduğunu hissettim. Bu tedirginliğe rağmen, faiz artırımına o kadar çabuk gitmeyeceği yönündeki açıklaması, ons altında alımlara neden oldu. Altın onsta 1800 seviyesi kritik eşik bu seviyenin üzerinde 1830 ve 1870 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.

Burada altın fiyatlarını yukarıda tutan diğer etkenler de, ABD Rusya ve Ukrayna çekişmesi ve diğer yandan Çin’in emlak sektöründeki sorunlar gösterilebilir. Önümüzdeki sene altın fiyatlamaları çok bıçak sırtı gidecek diyebiliriz. Eğer Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır.

Eğer Fed faiz konusunda hızlı hareket etmeye karar verirse ki ben bunu bekliyorum, 1760 seviyesinin altında 1500 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene doların yılı olmasını bekliyorum. Yıl başından bu yana yaptığım bütün analizlerde dolar endeksinin 97 seviyesine kadar artacağı analizini verdim, bu beklentimi korumakla birlikte 100 seviyesinin üzerinin de görülebileceğini düşünüyorum.

Gram altına ise daha çok TL tarafından yaşan şokların etkisiyle yükseldiğini görüyoruz, bunun ben bir süre daha devam etmesini beklerim.” dedi.