Altın kuyrukları oluşmuştu Kuyumcular sonunda fiyat ekranını kapattı

İzmir'de altın piyasasında yaşanan hareketlilik ve oluşan uzun kuyrukların ardından İzmir Kuyumcular Odası, ziynet altın fiyat ekranlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Son günlerde altın talebindeki artış nedeniyle kentteki kuyumcularda büyük yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerde altın stokları tükendi.

Yaşanan bu gelişmelerin ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarının ardından İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değiştirildiğini ve darphane ürünlerine ilave bedeller konulduğunu belirten Buyrukçu, "Piyasada fahiş fiyat oluşumuna zemin hazırlanması ve bu durumun karaborsacılık anlayışını beslemesi nedeniyle İzmir Kuyumcular Odası olarak, esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ziynet altın fiyat ekranlarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunmaktayız. Merkezde oluşan bu sağlıksız fiyatlama düzeni normalleşinceye kadar sürecin yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.