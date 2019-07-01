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Altın Kızlar Tunus’tan 5 altın 3 gümüş madalyayla döndü

Tunus’taki Grand Prix Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Bağcılar Belediyesi’nin Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci büyük bir başarı elde etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
Altın Kızlar Tunus’tan 5 altın 3 gümüş madalyayla döndü

Tunus’taki Grand Prix Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Bağcılar Belediyesi’nin Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci büyük bir başarı elde etti. Altın Kızlar olarak tanınan sporculardan Doğangün 3 altın 1 gümüş; Süpürgeci ise 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.


Tunus’ta 28 Haziran’da ile 30 Haziran tarihleri arasında IPC Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen Grand Prix Şampiyonası sona erdi. Milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi’nin Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de yer aldı. Bugüne kadar ki başarılarından dolayı Altın Kızlar lakabını alan Hamide ile Zübeyde, tekerlekli sandalye atletizm branşında rakiplerine karşı amansız bir mücadele verdi.


Zorlu geçen yarışmalar sonucunda Hamide Doğangün kendi kategorisindeki 100, 400 ve 1500 metre yarışlarında birinci olarak altın madalya kazanırken 800 metrede ise ikinci olarak bir gümüş madalya elde etti. Zübeyde Süpürgeci ise 200 ve 800 metre yarışlarında altın madalya, 100 ve 400 metre yarışlarında ise ikinci oldu ve iki gümüş madalya kazandı.



“Madalya sözlerini tuttular”


Milli sporcularımızın zaferi başta Bağcılar olmak üzere tüm yurdu sevince boğarken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Sporcularımızın başarılı olacağına yürekten inanıyordum. Bizi yine şaşırtmadılar ve Afrika kıtasında Türk Bayrağı’nı göndere çekip İstiklal Marşını okutarak bize büyük gurur yaşattılar. Giderken altın madalyayla döneceklerini söylemişlerdi,sözlerini tuttular. Kendilerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Antrenör Ömer Cantay ile sporcular Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de her zaman yanlarında olan ve kendilerine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
  1. doğa

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