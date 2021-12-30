Altın fiyatları son dakika: Enflasyon artarsa altın fiyatları düşer mi çıkar mı? Enflasyon artarsa altın ne olur?

Altın önemli küresel rezerv bir varlık ve geleneksel bir yatırım aracıdır. Dolar kurunun zirveleri aşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının devreye alındığını söyledi. Erdoğan’ın konuşmasından bir gün sonra ise kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları devreye girdi. Bu adım ile birlikte dolar kuru başta olmak üzere euro, sterlin ve altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Son bir kaç gündür altın fiyatlarında yeniden bir kıpırdanma olsada gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarında. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer.

Enflasyon artarsa altın fiyatları düşer mi çıkar mı?

Enflasyon artarsa altın ne olur? Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda altın fiyatları her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için altın fiyatları artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon altın fiyatlarının en büyük düşmanıdır.