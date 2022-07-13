Altın baskıyı atamıyor: Dananın kuyruğu bugün kopabilir!

Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk işlem gününde yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise İngiltere sanayi üretimi, Almanya ve ABD enflasyonu izlenecek önemli veriler arasında. Piyasalar güne dünkü kapanış seviyelerinde yatay başlıyor.

Euro-dolar eşitlendi: Yurt içi piyasanın Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olduğu süreçte güçlü dolar teması devam etti. Bu arada Norveç’ten AB ve İngiltere’ye doğalgaz akışlarında aksama yaşanması ve Almanya gibi büyük ekonomilere ilişkin resesyon endişelerinin güçlenmesi Euro/dolar paritesini 20 yılın ardından ilk kez eşitlik düzeyine getirdi. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri paritede yeni hareketler getirebilir. Goldman Sachs, Euro Bölgesi beklentilerinin kötüleşmesi halinde yüzde 5 daha hareket olabileceği görüşünde. Dolar ile Euro’nun eşitlenmesi özellikle dış ticaret ve turizm gelirleri ile dış borç ödemeleri açısından bizim için sıkıntı yaratacak başlıklar. Bu gelişmeye dair yazarımız Alaattin Aktaş’ın yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

Petrol 100 doların altında: Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 10'un üzerinde düşüşle 98.3 dolara kadar düştü. Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve devam eden resesyon kaygıları fiyatlarda etkili. Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un "Enerji krizinde en kötüsünü henüz görmedik" ifadeleri de dikkat çekici. Petrol, yeni günde 99.3 seviyelerinde.

Altın baskıyı atamıyor: Artan dolar talebi altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. 1800 doların üzerinde zorlanan spot altın bu hafta yüzde 5 değer kaybıyla 1722 dolara kadar indi. Altın bu sabah 1725 dolar seviyesinde.

Türk lirası güçsüz: BDDK kararıyla 16.03'e kadar gerileyen ancak bu seviyelerde kalamayan dolar/TL, 17 seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürüyor. Tatil sürecinde 17.40'ın üzerini test eden kur, çarşamba gününe 17.32 seviyelerinde başlıyor. Parite sonrası Euro/TL ise 17.42 seviyelerinde.

Gözler ABD'de: Piyasalar ABD'nin haziran enflasyonuna odaklandı. Piyasa beklentisi enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde. Ülkede TÜFE mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi, 108 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3'ün hemen altında. New York borsası dün düşüşle kapandı.

ABD büyüme beklentisi: IMF, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

İstanbul’da tahıl koridoru zirvesi: Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin bugün İstanbul'da toplantı yapılacak. Görüşmeye Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti katılacak.

'Bedelli askerlik' yürürlükte: Kamuoyunda bedelli askerlik olarak bilinen "yoklama kaçağı, saklı veya bakaya" durumda olan ve bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin uygulamadan yararlanabilmesine imkan tanıyan yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi.

F-16’da yeni gelişme: ABD'de Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas'ın Türkiye’ye F-16 satışını hedef alan iki yasa tasarısından ilkinin geri çekildiği, diğerinin ise revize edildiği bildirildi.

Twiteer-Musk düellosu: Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtı. Dilekçede, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu kaydedildi.