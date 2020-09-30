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Ekonomi Alternatif Lease'den yerli makine finansmanı
Ekonomi

Alternatif Lease'den yerli makine finansmanı

Finansman kapsamında esnek ödeme seçenekleri, 60 aya varan vadeler ve 2021'de başlayan geri ödeme imkanları sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:27:10 -
Alternatif Lease'den yerli makine finansmanı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Lease, leasing sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yerli makine üreticilerinin müşterilerine yerli makine finansmanı ile kaynak sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yatırım ihtiyaçlarına danışman finansal kiralama hizmeti sunma anlayışıyla ilerleyen Alternatif Lease, sektöründe bir ilke imza atarak yerli makine üreticilerinin müşterilerine yerli makine finansmanı ile destek veriyor.

Finansman kapsamında esnek ödeme seçenekleri, 60 aya varan vadeler ve 2021'de başlayan geri ödeme imkanları sunuyor.

Aynı zamanda seçili makinelerde yüzde 100'e varan oranlarda kaynak sağlarken satıcıya da avans ödemesi gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Lease Genel Müdürü Emre Tongo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde üretimin, sanayinin dolayısıyla ekonominin gelişmesinde ve cari açığın azaltılmasında yerli üretim büyük önem taşıyor. Biz de kurum olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerle yerli üreticilerimizi desteklemek istiyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz Yerli Makine Finansmanı ürünümüzle hem yerli makine tedarik etmek isteyen kullanıcıların en uygun koşullarda finansmana erişmesini sağlıyor hem de avans ödemesi gibi imkanlarla makine üreticilerimizin üretimlerini gönül rahatlığıyla sürdürmelerine aracılık ediyoruz. Alternatif Lease olarak başta yerli üreticilerimiz olmak üzere ekonomik kalkınmamıza katkı sunan tüm firmalara finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz."

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