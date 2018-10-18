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‘Alternatif hukuk yolları’ iş dünyasına ilaç olacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Arabuluculuk, tahkim gibi metotlarla “alternatif hukuk yolları” denilebilecek yöntemlerin kullanılmasının, yargıya yönelik tartışmaların önüne geçilmesi bakımından da önem taşıdığını belirtti.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:30
‘Alternatif hukuk yolları’ iş dünyasına ilaç olacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında 2019-2021 yıllarında yargıda atılması planlanan bazı adımların ekonomi dünyasına da olumlu yansımalarının olacağını söyledi.

Sonuç vermeye başladı

Arabuluculuk, tahkim gibi metotlarla “alternatif hukuk yolları” denilebilecek yöntemlerin kullanılmasının, yargıya yönelik tartışmaların önüne geçilmesi bakımından da önem taşıdığına işaret eden Özdebir, atılan adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Özdebir, hukukta arabuluculuk ve tahkim gibi mekanizmaların dava sürelerini kısaltması sebebiyle çok önemli olduğuna dikkati çekti. Özdebir, “Biz de bu çerçevede, uyuşmazlıklar mahkemeye taşınmadan, zaman ve itibar kaybına neden olmadan, bunların daha kısa sürede çözülerek ortadan kaldırılabilmesini sağlamak amacıyla ASO Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezini (ASOTAUM) kurduk” diye konuştu.

İşleri hızlandıracak

Özdebir, “yeni icra dairesi modeli” ve “arabuluculuk” uygulamalarının iş dünyası için önem taşıdığını belirterek, “Ticari hayatta en ufak alacak davası bile aylar sürebiliyor. Bu sebeple işlemleri hızlandıracak ve iş dünyasına ilaç olacak yeni icra dairesi modeli, hukukun üstünlüğünün perçinlenmesi açısından çok önemli” dedi.

Eğitimler ilgi görüyor

Arabuluculuk sınavına hazırlıkta üniversiteler büyük rol oynuyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi de, arabulucu olmayı hedefleyen avukatlara yönelik yeni bir program açtı. Program, yeni yönetmeliğe göre 84 ders saati olarak gerçekleşiyor. Katılım içinse 5 yıllık mesleki deneyim şartı bulunuyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı’nın daha önce açılan eğitimlerine katılan avukatların tümü Adalet Bakanlığı’nın açtığı sınavları yüksek notla geçerek arabulucu olmaya hak kazandı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:30
  1. Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir
  2. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  3. ASO Tahkim Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi (ASOTAUM)
  4. arabuluculuk
  5. yeni icra dairesi modeli
  6. Arabuluculuk sınavı
  7. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  8. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı
  9. Adalet Bakanlığı

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