Altay’ın seri üretimi 2021 ortasında başlayacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini; Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının (İHA) da 2021’de teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.
Ayrıca ROKETSAN’ın stratejik ürünleri ürettiğini belirten Demir, “Bu firmamız dünyada önemli bir konuma geldi. 3-5 sene sonra da daha iyi durumda olacağını göreceğiz. Harekât alanındaki performanslarının görülmesiyle de ürünlerine talepler artacak” dedi