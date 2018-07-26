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Alpay Özalan'dan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ı makamında kabul etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:11
Alpay Özalan'dan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Bakanlıktaki kabulde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Alpay Özalan'ın spor adına parlamentoda temsilcileri olduğunu belirterek, "Alpay kardeşimiz, yıllarca spor yaptı, Beşiktaş'ta, Avrupa'da futbol oynadı. Tecrübeleri birikimleri var. Tabanda, talepler, ihtiyaçlar, çeşitli söylemler var. " dedi.

Özalan ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, "Sporun genel politikasına ilişkin reçete oluşturulmasını istişare edip değerlendirdik." ifadesini kullandı. 

Alpay Özalan ile bakan ve milletvekili değil kardeşlik hukuku ile çalışacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Kendisini tebrik ediyoruz, izledik. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir, namusumuz gibi görür, biliriz. Çizgimizi her daim de muhafaza etmeye çalışırız. Sağ olsun, orada izledik hoşumuza da gitti, teşekkür ediyoruz. İnşallah Meclis'te bizim temsilcimiz olarak büyük katkıları olur. 365 gün, 24 saat makam olarak beraber çalışıp proje üreteceğiz. Bu makamın da Bakanımızla birlikte kendilerinin makamı olduğunu bilmelerini isterim." 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na atanmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Yerlikaya ile siyasetin dışında ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu belirten Özalan, "Uzun yıllar milli takım formasıyla çok büyük başarılar elde etmiş biri olarak böyle bir yerde olması bizim için de önemli. Çünkü biz sporcu kimliğimizden dolayı gençlerimize spor camiasına büyük hizmetler vermek için parlamentodayız." ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcılığı görevi nedeniyle Yerlikaya'yı tebrik etmek için geldiğini anlatan Özalan, "Bakanımızla da bu istişareler doğrultusunda, onların çizeceği yolda gençlere Türk sporuna hizmet etmek bizim için onur ve gurur verici bir durum. Sporcu olarak ne kadar başarılı olduğunu biliyorum, aynı başarıyı yeni görevinde de sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Allah utandırmasın." şeklinde konuştu.

Yerlikaya gibi "Cumhurbaşkanımız bizim için kırmızı çizgidir." ifadesini kullanan Özalan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ilk rozet takımında, mecliste kayıt yaptırırken de aynı şeyi söylemiştim. Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakaret karşısında buna her zaman karşılık veririz, dedik. Tabii ki biz buraya hizmet etmeye geldik, kavga etmeye dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:11
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