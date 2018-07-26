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Almanya'dan Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki gören ve "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem" diyerek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'le ilgili bir açıklama yaptı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
Almanya'dan Mesut Özil itirafı

Almanya'da Mesut Özil'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deutsche Welle'de yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil'in maruz kaldığı ırkçı saldırılarla daha iyi mücadele etmiş olmaları gerektiğini itiraf etti.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, ırkçı saldırılar ve Türk kökenine saygısızlık yapılması nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
  1. Mesut Özil
  2. Almanya Futbol Federasyonu

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