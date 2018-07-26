Almanya'dan Mesut Özil itirafı

Almanya'da Mesut Özil'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deutsche Welle'de yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil'in maruz kaldığı ırkçı saldırılarla daha iyi mücadele etmiş olmaları gerektiğini itiraf etti.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, ırkçı saldırılar ve Türk kökenine saygısızlık yapılması nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.