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Aktüel Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı artıyor
Aktüel

Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:22:04 -
Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı artıyor

BERLİN (AA) - Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 25 kişinin daha yoğun bakıma alındığı belirtildi. Böylelikle Kovid-19 sebebiyle yoğun bakıma alınanların sayısının toplamda 3 bin 926'ya çıktığı aktarıldı.

Yoğun bakımdaki 2 bin 319 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu kaydedilerek, bu sayının yoğum bakımdaki hastaların yüzde 59'unu oluşturduğu ifade edildi.

- "Yapabileceklerimizin sınırına geldik"

Almanya Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Toplumu (DIVA) Sözcüsü Prof. Dr. Gernot Marx, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakım tarihinde hiç yaşanmayan istisnai bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Yapabileceklerimizin sınırına geldik." dedi.

Ülke genelinde, ortalama 3 yoğun bakım yatağının boş olduğu bilgisini paylaşan Marx, görev yaptığı Aachen Üniversite Hastanesinde günde 4 Kovid-19 hastasının kabul edilebildiğini vurguladı.

Marx, 9 hastanın solum cihazına bağlı olduğuna dikkati çekerek, sağlık personeli eksikliği nedeniyle solunum cihazına daha fazla hasta alamayacaklarını kaydetti.

- "Sorun, yatakların dolu olması değil personel eksikliği"

Berlin Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, solunum cihazı olan 400 yeni yoğun bakım yatağının acil durumda hizmete sokulabileceğini, ancak kentte çok az sağlık personelinin bulunduğu ifade edildi.

Berlin Viventes Kliniği İşçi Temsilcisi Thomas Werner, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, kendi hastanelerinde 1200 yatağın yüzde 85'inin dolu olduğunu belirterek, "Burada sorun, yatakların dolu olması değil personel eksikliği." dedi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 125 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 248'e çıktığı kaydedildi.

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