Almanya'da panik başladı! Mesut Özil'den sonra...

Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakmasının yankıları sürüyor. Ülkenin ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'in internet sitesinde çarpıcı bir yazı yayınlandı. Joscha Weber imzalı yazıda, "Özil'in milli takımı bırakması, Almanya'nın EURO 2024 adaylığına gölge düşürüyor. Almanya Futbol Federasyonu bu işten zararlı çıkar. Gerek ev sahipliğini, gerekse onurunu kaybedebilir" denildi. Federasyon Başkanı Grindel'in istifasının istendiği vurgulanan yazıda, "İstifa edebilirlerdi ama EURO 2024 adaylığı için hâlâ orada" iddiası yer aldı.