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Almanya'da panik başladı! Mesut Özil'den sonra...

Almanya'nın köklü gazetesi Deutsche Welle, Mesut Özil krizinin Almanya’nın EURO 2024 ev sahipliğini tehlikeye soktuğunu yazdı ve “Federasyon ev sahipliğini ve onurunu kaybedebilir” dedi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:55
Almanya'da panik başladı! Mesut Özil'den sonra...

Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakmasının yankıları sürüyor. Ülkenin ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'in internet sitesinde çarpıcı bir yazı yayınlandı. Joscha Weber imzalı yazıda, "Özil'in milli takımı bırakması, Almanya'nın EURO 2024 adaylığına gölge düşürüyor. Almanya Futbol Federasyonu bu işten zararlı çıkar. Gerek ev sahipliğini, gerekse onurunu kaybedebilir" denildi. Federasyon Başkanı Grindel'in istifasının istendiği vurgulanan yazıda, "İstifa edebilirlerdi ama EURO 2024 adaylığı için hâlâ orada" iddiası yer aldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:55
  1. Mesut Özil
  2. Almanya Futbol Federasyonu
  3. DEUTSCHE WELLE
  4. açıklama

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  • SEVANLICSEVANLIC56 dk önce
    ISTE ALMANYANIN ÖZGÜRLÜK DEDIGI NAZI AYIRIMCILIGI BU ALMANLAR BÖYLEDIRLER SENI KULANIR ISIN BITINCE BASKI VE AYIRIMCILIKLASENI UZAKLASTIRILAR ALMANLARDA NAZILIK HITLERCILIK BITMEZ BU KATILLERDE BUNLARIN GENLERINDE KATILLIK VAR BUNLAR YÜZÜNE SIRITIR ARKANDAN DAYAR HANCERI HIC ACIMAZ BUNLARA GÜVENENLER KENDILERINI ÖLÜME MAHKUM ETMISLERDIR HAINLIKTE SINIR YOK BUNLARDA.
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