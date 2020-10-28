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Aktüel Almanya’da Kovid-19’dan etkilenen eğlence sektörü hükümetten yardım bekliyor
Aktüel

Almanya’da Kovid-19’dan etkilenen eğlence sektörü hükümetten yardım bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:39:18 -
Almanya’da Kovid-19’dan etkilenen eğlence sektörü hükümetten yardım bekliyor

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen eğlence ve organizasyon sektöründe çalışanlar ile işletme sahipleri, uğradıkları ekonomik zarara dikkat çekmek ve seslerini duyurmak amacıyla gösteri yaptı.

Ülkenin çeşitli kentlerinden başkent Berlin’de bir araya gelerek Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Unter den Linden ve Friedrich caddeleri üzerinden Başbakanlık binasının önüne ardından da tarihi Brandenburg Kapısı’na kadar yürüdü.

Göstericiler, "İflasları durdurun", "Alarm seviyesi kırmızı", "12'yi 5 geçiyor", "Sanatçılar ölüyor" yazan dövizler ve "Eğlence sektörünü kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

Bamberg kentinden gösteriye katılan Maec Haerder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 aydan beri çalışamadığını, sadece mayıstan temmuza kadar 3 bin avro devletten yardım aldığını belirterek, "Biz, şu an tasarruf ettiklerimizden yaşıyoruz. Fazla dayanamayacağız." dedi..

Haerder, Kovid-19 nedeniyle sanatçıları izlemek için kimsenin salonlara gitmediğine işaret ederek, "Hükümetten son 6 aydaki temel geçim giderlerini karşılamasını istiyorum. Ya bize 'ölün' diyecekler veya bizi desteklemeleri lazım. Lufthansa’ya, askeri ve otomobil sektörüne destek veriliyor. Kültür sektörü değerli görülmüyor." ifadelerini kullandı.

- "İşimi kaybetmek üzereyim"

Soyismini vermek istemeyen Jacky ismindeki bir gösterici de bir barda çalıştığını ve patronunun devletten destek almaması durumunda iflas edeceğini söyledi.

İşletmenin gelirinin yüzde 50 düştüğünü anlatan Jacky, "İşimi kaybetmek üzereyim." diye konuştu.

Göstericiler, Kovid-19’dan etkilenen iş yerlerinin ve serbest çalışanların sabit giderlerinin yüzde 80’inin karşılanmasını, uygun kredi programları yapılmasını, vergilerin düşürülmesini ve hükümetin bu sektörün temsilcileriyle diyaloğa geçmesini talep ediyor.

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bulaşma zincirinin takip edilemeyeceği ve hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle büyük çaplı etkinlikler, yıl sonuna kadar yasaklanmıştı.

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