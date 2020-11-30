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Aktüel Almanya'da enflasyon kasımda Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesinde kaldı
Aktüel

Almanya'da enflasyon kasımda Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesinde kaldı

Ülkede enflasyon, kasımda yıllık bazda yüzde 0,3 düşüş kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:49:49 -
Almanya'da enflasyon kasımda Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesinde kaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle kasımda yüzde eksi 0,3 ile Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda TÜFE önceki yılın aynı ayına kıyasla beklentilerin altında kalarak yüzde eksi 0,3 seviyesine geriledi. Beklenti enflasyonun eksi 0,1 olması yönündeydi. Ülkede eylül ve ekim ayında TÜFE'de yüzde eksi 0,2 olarak açıklanmıştı. Böylece enflasyon kasımda da Ocak 2015'ten beri en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Ülkede enflasyon, kasımda aylık bazda ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Alman İstatistik Kurumu, diğer şeylerin yanı sıra, ülkede 1 Temmuzda KDV indiriminin yapılmasının kasımda enflasyon oranına etkisi olduğunu kaydetti.

Ülkede, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış gösterdi. Kasımda TÜFE'nin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin çok altında kalması dikkati çekti.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, kasımda 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,7 düştü. Ülkede gıda fiyatlarındaki artış yüzde 1,4 ile ekim ayı ile aynı oranda kaldı.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.

Kasım ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 11 Aralık’ta açıklanacak.

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