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Almanya eski başbakanı Mesut Özil için bakın kimi eleştirdi!

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut hakkında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle sert bir şekilde eleştirirken Maas'ın açıklamalarını "sıkıcı ifadeler" olarak niteleDİ.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:13
Almanya eski başbakanı Mesut Özil için bakın kimi eleştirdi!

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Süddeutsche Zeitung'a açıklamada bulunan Schröder, Bakan Maas'ın Mesut Özil hakkında pazartesi günü kullandığı "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir multimilyonerin Almanya’ya entegre olma yeteneği hakkında bilgi verebileceği inancında değilim” ifadeleri için “Basit ve katlanılamaz” dedi.

Maas'ın açıklamalarını "sıkıcı ifadeler" olarak niteleyen Schröder, söz konusu ifadelerin sosyal demokratların uyuma dair görüşleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

MESUT'A KARŞI KUŞKUSU VAR
Maas'ın, Mesut Özil hakkındaki ifadeleriyle dolaylı olarak futbolcuyu çok para kazanmak ve Almanya'da yaşamamakla itham ettiğini ifade eden Schröder, Maas'ın Özil'in Almanya'ya gerçekten ait olup olmadığı konusunda kuşkusu olduğunu gösterdiğini belirtti.

ELİNE KOZ VERDİ
Schröder, Heiko Maas'ın açıklamalarının Mesut Özil'i, ailesinin Türk kökenli olması nedeniyle istemeyenlerin eline koz verdiğini de dile getirdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:13
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