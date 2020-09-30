  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Allianz, yaratıcılık ve inovasyonda ödülleri topladı
Ekonomi

Allianz, yaratıcılık ve inovasyonda ödülleri topladı

Allianz Türkiye, "Yanlarında Ol Diye" kampanyasıyla Gümüş Effie ödülüne layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:24:40 -
Allianz, yaratıcılık ve inovasyonda ödülleri topladı

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda "Yanlarında Ol Diye" kampanyasıyla “Sigorta Hizmetleri” kategorisinde Gümüş Effie’nin sahibi oldu

Allianz Türkiye, yaratıcılıktan inovasyona, farklı alanlarda hayata geçirdiği farklı projeleri ile ödüller almaya devam ediyor.

Geçen yıl yayımladığı "Yanlarında Ol Diye" kampanyası ile Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda ödül kazanan tek sigorta şirketi Allianz Türkiye, finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başlıklarının ödüllendirildiği Sardis’ten ise üç ödülle döndü.

Allianz Türkiye, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda "Yanlarında Ol Diye" kampanyasıyla “Sigorta Hizmetleri” kategorisinde Gümüş Effie’nin sahibi oldu.

Kampanyanın yaratıcı iletişim kategorisinde “En İyi Reklam Filmi” seçildiği Sardis Ödülleri’nde Allianz ayrıca, “Claims Transformation 2.0” projesi ile sigorta şirketleri arasında inovasyon kategorisinde “En İyi Yapay Zeka Kullanımı” ödülünü, yaratıcılık kategorisinde ise “Allianz Motto Müzik” ile “En Özgün İçerik Üretimi” ödülünü kazandı.

Allianz’ın hem Effie hem de Sardis’te ödül kazandığı “Yanlarında Ol Diye” kampanyası bir baba ile oğlun yaşam döngüsünü anlatıyor. Concept imzalı reklam filmi daha önce de hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ödüller dahil birçok ödül kazanmıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay