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Allahyar Sayyadmanesh son dakika Fenerbahçe transfer haberi

Altay Bayındır, Aleksander Kolarov Fenerahçe’ye transfer olacak mı, ne zaman transfer işlemleri sonlanacak diye merak edilirken, Fenerbahçe bomba ismi transfer etti. The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer alan İranlı Allahyar Sayyadmanesh 5 yıllığına Fenerbahçe renklerine katıldı. Fenerbahçe taraftarı Allahyar Sayyadmanesh’in kim olduğunu araştırıyor. Piyasa değeri 500 bin Euro olan Allahyar Sayyadmanesh'in kulübü Esteghlal FC ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:38
Allahyar Sayyadmanesh son dakika Fenerbahçe transfer haberi

Altay Bayındır, Aleksander Kolarov Fenerahçe’ye transfer olacak mı, ne zaman transfer işlemleri sonlanacak diye merak edilirken, Fenerbahçe bomba ismi transfer etti. The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer alan İranlı Allahyar Sayyadmanesh 5 yıllığına Fenerbahçe renklerine katıldı. Fenerbahçe taraftarı Allahyar Sayyadmanesh’in kim olduğunu araştırıyor. 

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

Allahyar Sayyadmanesh 18 yaşında. 1.82 boyundaki forvet oyuncusu 29 Haziran 2001 doğumlu. Allayhar, hücumda orta sahanın sağı ve solunda da oynayabiliyor. 29 Haziran 2001 tariinde doğan Allahyar Seyyadmeneş, Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcudur. Allahyar Seyyadmeneş, The Guardian tarafından hazırlanan dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almıştır.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:38
  1. Allahyar Sayyadmanesh son dakika Fenerbahçe transfer haberi
  2. Allahyar Sayyadmanesh kimdir?
  3. Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe
  4. Esteghlal FC

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