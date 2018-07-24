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Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan hibe

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıkladı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:40
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan hibe

Seçildikten sonra yapılan bağımsız araştırmalar sonucu durumun açıklanandan vahim olduğunu söyleyen Koç, sermaye arttırımı için ortaya koyulması gereken 50 milyon doları kendisinin Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne hibe ettiğini.

Bu tür fedakarlıkları bütün hissedarlardan beklediğini söyledi.

Öte yandan Ali Koç, sponsorluk görüşmelerinde sona gelindiğini ve kulübe 20 milyon dolarlık bir gelirin olacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:40
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç

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