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Ali Koç'tan Alex'e büyük sürpriz

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulübün efsane ismi Alex de Souza'ya forma hediye etti. Alex ise Başkan'a minnettar olduğunu belirterek hediye edilen formayı giyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:52
Ali Koç'tan Alex'e büyük sürpriz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusuAlex de Souza'ya forma hediye etti.

Alex,Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber" yazısının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber" şeklinde görüşlerini aktardı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:52
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Alex de Souza

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