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Ali Koç ve Fikret Orman'dan tarihi anlaşma!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, medyada çıkan Janssen transferi haberleri üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:27
Ali Koç ve Fikret Orman'dan tarihi anlaşma!

'Beşiktaş Vincent Janssen'i istiyor.' haberleri üzerine telefona sarılan Orman'ın Koç'a Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini söylediği öğrenildi.

Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi.

Koç da aynı şekilde Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacalarının garantisini verdi. (Star)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:27
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