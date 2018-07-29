Ali Koç Janssen'i alamazsa İslam'a yönelecek!

Andre Ayew transferinin ardından 7 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki Benfica maçına kadar Fenerbahçe'de bir oyuncunun daha takıma katılımı için çalışmalar hızlandırıldı.

Sarı-lacivertlilerde hem forvet hem stoper için çalışmalar çift yönlü olarak sürerken, bu hafta içi yeni golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Yönetim Vincent Janssen'i tekrar kiralamak için bonservisini elinde bulunduran Tottenham'ın indirim yapmasını bekliyor. Kiralama bedeli istenen seviyeye gelirse, Janssen 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

ALTERNATİFİ İSLAM

Janssen'in olmama ihtimaline karşılık alternatif hazırda tutuluyor. Bu isim İslam Slimani...

Leicester'a büyük umutlarla transfer olmasına karşın isteneni veremeyen Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle kulübüne kiralanmıştı.

Cezayirli golcünün bu yıl da as kadroda düşünülmediği ve Leicester tarafından kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Fenerbahçe bu konudaki pazarlıklarını da sürdürüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin önceliği Vincent Janssen.