Ali Koç duyurmuştu! İşte o 3 genç yıldız...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV yayınında U-21 takımından üç futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı. Sarı-Lacivertli kulüp, bu sabah o üç transferi resmi siteden duyurdu.



Buna göre Fenerbahçe 1998 doğumlu stoper Burak Albayrak, 1999 doğumlu orta saha Mahsun Çapkan ve 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3 yıllık profesyonle sözleşme imzaladı.



Bu sezon farklı bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de genç futbolcu atılımı dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli ekip, Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile de sözleşme imzalamıştı.



"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3’er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.



Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.



Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

