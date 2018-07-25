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Ali Koç duyurmuştu! İşte haciz gerçeği...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamarda bazı faktoring şirketleriyle ilgili olarak "Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözlerinin nedeni ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:01
Ali Koç duyurmuştu! İşte haciz gerçeği...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı 'Camiaya Sesleniş' konuşmasında mali tablo konusunda ortaya koyduğu karanlık tablonun yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertli kulübün 621 milyon Euro (3.4 milyar TL) borcu olduğunu açıklayan Koç'un açıklamalarında faktoring şirketleri ile ilgili ifadeleri dikkat çekmişti. "Faktoring şirketleriyle görüşüyoruz. Sağ olsunlar bazıları anlayış gösteriyorlar. Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini hemen başlatsınlar" diyen Koç'un bu açıklamasının altındaki gerçek de ortaya çıktı. Bir faktoring şirketinin Fenerbahçe'nin iki minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi. Ancak Koç ve kurmaylarının dünkü açıklamalarında da altını çizdiği gibi bu sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. (Habertürk)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:01
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