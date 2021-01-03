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Biyografi Ali Işıner Hamşioğlu kimdir, nerelidir?
Biyografi

Ali Işıner Hamşioğlu kimdir, nerelidir?

Geçen sene Ankara'da bir poligonda "Hedefimiz kadın" diyerek ateş ettiği kağıttaki rehine kadına tüm mermileri sıktığı görülen Ali Işıner Hamşioğlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu tarafından, Avrupa’dan sorumlu teşkilat başkan yardımcılığına getirildi. Hamşioğlu’nun Avrupa teşkilatına atandığının duyulmasından sonra istifalar da peşe peşe gelmeye başladı. Peki kim bu Ali Işıner Hamşioğlu? Ali Işıner Hamşioğlu nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 08:41:00 - 2021-01-03 08:42:14
Ali Işıner Hamşioğlu kimdir, nerelidir?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bir süre önce Dış Türkler Başkanlığı Avrupa’dan Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine Ali Işıner Hamşioğlu’nu getirdi. Hamşioğlu’nun Avrupa’dan sorumlu teşkilat başkan yardımcılığına atanması İYİ Parti’de isyana neden oldu. Peki Ali Işıner Hamşioğlu kimdir? Ali Işıner Hamşioğlu nerelidir?

Ali Işıner Hamşioğlu kimdir?

1986 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Ankara Ahmet Vefik Paşa İlkokulunda ortaokul ve liseyi Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde lisans eğitimlerimi tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi aldım, iktisat teorisi ve felsefesi alanında çalışmalar yürüttü. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktora Programına devam etmekte. Özel sektörde çeşitli eğitim kurumlarında idari ve akademik koordinatörlük görevlerinde bulundu.

TBMM’de 24. ve 26. Dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi ve Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Terra Hukuk ve Danışmanlık ofisinin kurucu ortağı. Gazeteci Yazar Selcan Taşçı Hamşioğlu ile evliyim ve Işbara Alp’in babası. 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayı da olmuştur.

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