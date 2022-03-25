Ali Erbaş’tan Diyanet Akademisi Kanunu mesajı

YENİ AKİT / ANKARA

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Diyanet Akademisi Kanunu Resmî Gazete’de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bunun üzerine paylaştığı mesajında, “Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başkanlığımız bünyesinde hizmetlerine başlayacak olan 'Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”