  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ali Erbaş’tan Diyanet Akademisi Kanunu mesajı
Aktüel

Ali Erbaş’tan Diyanet Akademisi Kanunu mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Kanununun Resmî Gazete’de yayımlanması üzerine bir mesaj paylaşarak, “Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 03:11:00 -
Ali Erbaş’tan Diyanet Akademisi Kanunu mesajı

YENİ AKİT / ANKARA 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Diyanet Akademisi Kanunu Resmî Gazete’de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bunun üzerine paylaştığı mesajında, “Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başkanlığımız bünyesinde hizmetlerine başlayacak olan 'Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay