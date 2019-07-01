Aleksandar Kolarov son dakika Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Fenerbahçe, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov’u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 2018-2019 Süper Lig sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Transferi gerçekleştirilmesi an meselesi olan Aleksandar Kolarov’un kim olduğu araştırılıyor. Defans pozisyonunda oynayan Kolarov, şu anda Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir. Peki Aleksandar Kolarov kimdir? Aleksandar Kolarov nereli ve kaç yaşında? Aleksandar Kolarov hangi takımlarda oynadı?

Roma'yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü sol bek Aleksandar Kolarov, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden oyuncular arasında yer alıyordu. İtalyan basını, Aleksandar Kolarov’un geleceğiyle ilgili nihai kararı çok kısa bir süre içerisinde vereceğini yazdı.

Aleksandar Kolarov kimdir?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı. Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu. 22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma'da top koşturmaya başladı.