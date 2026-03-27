  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'da CHP'nin ihale depremi: Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor! Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı? Köpek saldırısı davasında rekor tazminat! Yatak odasından vekil çıkaran zihniyet Akit’e saldırıyor! O hakaretleri size yalatır, yuttururuz Özgür Efendi. Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti Anketlerde son durum! Özgür Özel'e yolun sonu göründü! Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi ABD'den Rusya'yı çıldırtan saldırı!
Gündem
Gündem

Alçak teröristler şimdi de koyunları çaldı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Alçak teröristler şimdi de koyunları çaldı

Hırsızlıkta çığır açan İsrailli teröristler şimdi de Batı Yaka'da Filistinlilerin koyunlarına göz dikti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli saldırganlar, El-Halil kentinin Vadi el-A'var bölgesinde içeride çocukların da bulunduğu Filistinli bir ailenin evine taşlarla ve biber gazıyla saldırdı.

Evdeki çocukların yüzüne biber gazı sıkan İsrailli saldırganlar, daha sonra evin bahçesinde bulunan aileye ait 25 koyununu gasbetti.

İsrailli muhabir Yossi Eli, ABD merkezli X sosyal medya platformundan baskına ait görüntüleri paylaşarak, "Umarım ordu bu Yahudi terör saldırısı hakkında 'bir sürtüşme' şeklinde açıklama yapmaz." ifadesini kullandı.

 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1134 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23