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Alanyaspor Başkanı'ndan Mesut Özil'e destek açıklaması

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Mesut Özil'in Almanya Milli Futbol Takımı'ndan ayrılmasına ilişkin, "İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz Mesut Özil'in bu duruşunu canıgönülden kutluyorum." dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 15:42
Alanyaspor Başkanı'ndan Mesut Özil'e destek açıklaması

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp çalışmalarını takip eden başkan Hasan Çavuşoğlu, yayımladığı mesajında, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle hedef tahtasına konulduğunu ifade etti.

Özil'in her zaman yanında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aslını hiçbir zaman inkar etmeyen ve yıllarca Almanya Milli Takımı'na hizmet veren kardeşimiz Mesut Özil, sırf Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için maruz kaldığı ayrımcı ve ırkçı tavırlar karşısında gereken tepkiyi vermiştir. Maruz kaldığı bu durumu 'Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim. Artık yeter. Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için artık Almanya forması giymeyeceğim' sözleriyle ortaya koyan evladımız Mesut Özil'in aldığı bu kararının arkasındayız. İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz Mesut Özil'in bu duruşunu canıgönülden kutluyorum. Bu kararın örnek olmasını diliyorum."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:42
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