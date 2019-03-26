Alacak verecek meselesinde silahlı kavga: 2 yaralı Diyarbakır Bismil ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Bismil ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Bismil ilçesi buğdaycılar pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, kardeş olan 26 yaşındaki Hilmi S. ile 25 yaşındaki Zafer S., kurşunların isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralandı. Yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan zanlıları gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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