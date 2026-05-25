Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi

Aksaray’da borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. (28) ve Mustafa G. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.’yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan Mehmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.