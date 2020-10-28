  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray'da mobilya mağazasında yangın çıktı: 1 yaralı
Aktüel

Aksaray'da mobilya mağazasında yangın çıktı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:15:28 -
Aksaray'da mobilya mağazasında yangın çıktı: 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir mobilya mağazasında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde Emrah Aksu'ya ait mobilya mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında mağazada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Deniz Aksu (28), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aksu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yükselişe geçen döviz kuruna ilişkin "Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşm..
Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!
Gündem

Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!

Finansal darbe girişimleri, döviz manipülasyonları, yaptırım kararları ve askeri güç gösterileriyle Türkiye’yi zafer yürüyüşünden vazgeçirem..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay